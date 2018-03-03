Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак заявила, что не исключает своего участия в выборах губернатора Самарской области, которые пройдут в сентябре 2018 года.

Как передает РИА Новости, Собчак в субботу встретилась с избирателями в Самаре.

«Почему бы и нет? Самара — прекрасный город. Я считаю, что вы достойны лучшего губернатора. Я считаю, что такой неприметный и непримечательный Азаров — точно не лучший губернатор для вашего города. В этом смысле у меня никакого столичного снобизма нет, я считаю, что изменения должны быть по всей стране и что, может быть, гораздо перспективнее приехать в Самару и показать, что из нее можно сделать столичный город, которым он по праву является, чем бесконечно работать только на аудиторию Москвы и Питера», — ответила Собчак на вопрос, не хочет ли она принять участие в выборах губернатора Самарской области.

Она добавила, что за свою избирательную кампанию посетила более 20 регионов России. «И я представляю, как живут люди, видела, как они живут — от Томска до Ингушетии. Я понимаю, с какими проблемами борются люди. Главная из этих проблем — это бедность, это социальная неустроенность. И самое сложное в моей работе — объяснить им взаимосвязь между гнилыми трубами, аварийным жильем, безумными ценами на ЖКХ и несменяемостью власти», — сказала Собчак.