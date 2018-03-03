Высший конституционный суд Египта поддержал в субботу соглашение о демаркации морской границы с Саудовской Аравией, в соответствии с которым два спорных острова в Красном море Тиран и Санафир переходят под суверенитет королевства, передает ТАСС со ссылкой на издание Al Masry Al Youm.

Решение этой судебной инстанции является окончательным и уже не подлежит пересмотру. Таким образом, все предыдущие решения судебных инстанций, допускавших иную трактовку вопроса принадлежности островов, аннулируются.

В разные годы на протяжении минувшего столетия управление островами неоднократно переходило от одной страны к другой. После войны 1967 года они вместе со всем Синайским полуостровом находились под контролем Израиля, а после возвращения Синая Каиру в 1982 году Тиран и Санафир вновь стали египетскими, хотя Саудовская Аравия претендовала на них.

Впервые разграничение морской границы между двумя странами было осуществлено в 2010 году. Эр-Рияд в соответствии с конвенциями ООН объявил о делимитации исходных линий своих морских границ, и Египет официально их признал. В 2015 году было достигнуто принципиальное соглашение по разграничению морских вод в соответствии с выводами технической комиссии, которая определила, что острова находятся в пределах саудовских территориальных вод.

Саудовская Аравия ратифицировала соглашение с Египтом еще в 2016 году и позднее пригрозила, что в случае непризнания Каиром его законности она обратится с иском в Международный суд.