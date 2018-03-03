США уже развернули более 400 ракет ПРО, направленных против России.

Как передает ТАСС, об этом сообщил журналистам в субботу военно-дипломатический источник.

«Уже сегодня США развернуто более 400 противоракет, объединенных в единую глобальную систему ПРО», — сказал он.

В частности, уточнил источник, в Калифорнии и на Аляске американцами уже развернуты более 40 шахтных противоракет дальнего перехвата GBI. Еще порядка 180 противоракетами Standart-3 вооружены корабли УРО ВМС США, находящиеся в составе Атлантического и Тихоокеанских флотов, а также на американских базах в Японии и Испании. 24 противоракеты Standart-3 несут боевое дежурство в Румынии. «Ну и добавьте к этому более полутора сотен противоракет на развернутых шести батареях THAAD», — сказал собеседник.

Он отметил, что заявления официальных лиц США, прозвучавшие после оглашения послания президента России, о том, что создаваемая американская глобальная ПРО «не направлена» против России, — чистое лукавство.

Источник подчеркнул, что ни у одной из стран, которых американцы записали в так называемые «изгои», еще десятки лет не будет стратегических ракетных комплексов, против которых создается мощное кольцо глобальной ПРО США.