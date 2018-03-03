Президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев подписал распоряжении о повышении заработной платы работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи, сообщается на сайте главы государства.

с 1 марта 2018 года установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников жилищно-коммунальной сферы, сфер транспорта и связи, финансируемых из государственного бюджета повышены в среднем на 10 процентов.

Кроме того, президент подписал распоряжение о повышении зарплат работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета.

С 1 марта 2018 года ежемесячные должностные оклады руководящих и других работников некоторых организаций, финансируемых из государственного бюджета Азербайджанской республики повышены на 10 процентов.

Повышение коснулось работников следующих организаций:

— Президиум и Аппарат Национальной Академии Наук Азербайджана, Аппарат Гянджинского отделения НАНА;

— Центр Гейдара Алиева;

— Центр стратегических исследований при Президенте Азербайджанской Республики;

— Научный центр «Азербайджанская Национальная Энциклопедия»;

— Центр Ататюрка в Азербайджане;

— Государственные архивы Азербайджанской Республики и их филиалы, районные (городские) государственные архивы;

— Рабочая группа Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан;

— Постоянно действующая Рабочая группа Государственной комиссии Азербайджанской Республики по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств;

— Госфильмофонд Министерства культуры и туризма Азербайджанской Республики;

— Фонд развития науки при Президенте Азербайджанской Республики;

— Фонд государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики;

— Секретариат Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики;

— Фонд молодежи при Президенте Азербайджанской Республики;

— Фонд «Знание» при Президенте Азербайджанской Республики;

— Бакинский международный центр мультикультурализма.

Также повышены зарплаты работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды.

С 1 марта 2018 года установленные Единой тарифной сеткой ежемесячные должностные (тарифные) оклады работников сфер сельского хозяйства, экологии и охраны окружающей среды повышены в среднем на 10 процентов.