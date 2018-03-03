Москва предлагает Вашингтону сесть за стол переговоров по безопасности, а не бряцать оружием, как это ранее пытались сделать США и НАТО.

Как передает РИА Новости, об этом заявил военно-дипломатический источник.

«Надо просто все это осознать и садиться за стол переговоров. Договариваться о всеобъемлющей безопасности, а не бряцать оружием и не нарушать паритет, как это пытались в течение многих лет сделать США и НАТО», — сказал он.

Как отметил источник, у России есть новейшая океанская многоцелевая система с автономными подводными аппаратами, новейший гиперзвуковой стратегический комплекс «Авангард», «Кинжал» и другие сверхсовременные системы вооружения, о которых сказал президент России Владимир Путин.

Причем высокоточное оружие нового поколения — уже на боевом дежурстве, добавил источник. По его словам, лучше всего об этом и сказал сам Путин: «Не хотели послушать нас тогда?— Послушайте сейчас».