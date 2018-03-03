Представители азербайджанской диаспоры России приняли участие в митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина.

Как сообщает АПА, на митинге, проходящем на стадионе «Лужники» в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина приняли участие представители азербайджанской диаспоры России, активисты азербайджанской молодежной организации России (AMOR).

Представители диаспоры и молодые активисты AMOR несли в руках азербайджанские флаги и плакаты с надписями «Азербайджанцы России поддерживают Владимира Путина», выражая этим поддержку российских азербайджанцев Владимиру Путину.

Отметим, что на стадионе «Лужники» состоялся митинг в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина. В митинге приняли участие более 130 000 человек.