Премиальный внедорожник внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen черного цвета с номерами М344МР полностью сгорел в Москве около 2 ночи 3 марта на Мытной улице в районе Даниловского рынка. Инцидент произошел после столкновения с автомобилем Volkswagen белого цвета из службы такси.

Информацию об этом «Газете.Ru» подтвердил оперативный дежурный ГИБДД по Москве, уточнив, что пострадавших в ДТП нет.

Как сообщили очевидцы, опубликовавшие в сети видео, на котором иномарка стоимостью не менее 10 млн руб. охвачена огнем, автомобиль принадлежит популярному рэперу и бизнесмену Тимати. Самого певца, по их данным, в автомобиле не было, но по неподтвержденной информации, мог пострадать его охранник, который и был за рулем.