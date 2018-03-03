В связи с ремонтно-строительными работами в Бакинском международном автовокзальном комплексе временно изменены конечные и промежуточные пункты остановок регулярных автобусов по маршрутным линиям № 2, 13, 14, 20, 29, 37, 67, 83, 91, 96, 117, 130, 134, 142, 158.

Как сообщает Бакинское транспортное агентство, с целью не нарушения непрерывности пассажироперевозок нововведения вступят в силу завтра.

Согласно изменениям, конечные и промежуточные пункты остановок регулярных автобусов будут проходить перед станцией метро «Автовокзал».