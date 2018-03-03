Каждое дошкольное учреждение в Азербайджане будет обеспечено двумя сторожами и «кнопкой тревоги», полученной на основе договора с Главным управлением охраны МВД страны.

Как передает Тренд, об это говорится в решении кабмина страны, утвержденного премьер-министром страны Артуром Расизаде.

Министерству финансов страны поручено с 2019 года для обеспечения дошкольный учреждений «конпками тревоги» по согласованию с Главным управлением охраны Министерства внутренних дел Азербайджана предусмотреть в госбюджете страны необходимые для этого средства.