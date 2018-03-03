Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с человеческими жертвами в результате пожара, произошедшего в Республиканском наркологическом центре в Баку, говорится в сообщении пресс-службы Президента Узбекистана.

«Нас глубоко опечалило известие о многочисленных человеческих жертвах и пострадавших в результате пожара, произошедшего в городе Баку. Ваше превосходительство, в это скорбное время выражаю глубокие соболезнования Вам, братскому азербайджанскому народу, а также семьям погибших, и разделяю ваше горе. Прошу у Всевышнего милости погибшим, желаю терпения их близким, скорейшего выздоровления — пострадавшим», — говорится в соболезновании.