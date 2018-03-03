Порядка 130 тысяч человек пришли в московские «Лужники» на митинг в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«На территории спорткомплекса «Лужники» проходит митинг-концерт «За сильную Россию». В мероприятии принимают участие более 130 тысяч человек», — приводит официальный сайт ведомства слова Волк.

Она отметила, что охрану правопорядка и безопасности обеспечивают сотрудники полиции и Росгвардии.

Выборы президента в России пройдут 18 марта.