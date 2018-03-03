В российской городе Вязьма в Смоленской области начали проводить ремонт дороги с помощью снега. Местный житель стал очевидцем того, как снег вперемешку с асфальтом положили в ямы, а следом «утрамбовали» КамАЗом.

«Белое – это не соль, это снег. Снегом у нас начали заделывать ямки. И это после доклада президента Владимира Путина о том, что нужно ликвидировать плохие региональное дороги… Это просто смешно видеть», – сказал мужчина и опубликовал видео в соцсети ВКонтакте, передает «Корреспондент».

Он отметил, что после укатки грузовиком дорожное покрытие стало выглядеть немного лучше, «но все равно снег дает о себе знать».