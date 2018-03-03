Кандидат в президенты России Владимир Путин прибыл на митинг в свою поддержку, который проходит 3 марта на московском стадионе «Лужники», передает Лента.ru.

«За нас и кроме нас этого не сделает никто. Но если мы это сделаем, то ближайшие десятилетия, весь XXI век пройдет под знаком наших ярких побед», — заявил Путин.

«У нас с вами ясные, понятные, благородные цели. Мы хотим сделать нашу страну яркой, устремленной вперед, в будущее, потому что здесь жили наши предки, живем мы, живут наши дети и будут жить наши дети и наши внуки», — добавил он.

На митинге «За сильную Россию!» собрались более 80 тысяч человек. Участники акции заполнили трибуны, многие окружили установленную на поле сцену. Они держат в руках плакаты в поддержку кандидата.