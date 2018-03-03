Откровенное письмо в редакцию Minval.az

Читая или просматривая по ТВ новости о трагедиях вроде вчерашней, когда в Республиканском наркологическом центре (более известен как наркодиспансер) заживо сгорели 25 человек, редко кто задумывается, что подобная беда может коснуться и его семьи. Как коснулась она известного правозащитника Мурада Саддадинова. В огне, как сообщалось в новостях, погиб его брат Азер Саддадинов.

Это горе могло коснуться и моей семьи, поэтому я решила обратиться в вашу редакцию. Три года назад в Наркодиспансере проходил лечение мой близкий родственник и я своими глазами видела все ужасы этого места, когда навещала его, передавала деньги на лекарства врачам (якобы многих препаратов у них не было). И уже тогда возникла мысль, что здесь обязательно случится что-то плохое.

Мне больно читать в социальных сетях посты о том, что погибших не жаль и наркодиспансер давно надо было сжечь со всеми его пациентами. А если бы там лечились ваши братья, отцы, дяди?

А вот с мнением о том, что этот наркодиспансер, застрявший в позапрошлом веке со своим жестоким тюремным режимом давно надо было уничтожить, я согласна. Как может считаться современным центром заведение, где больным разносят пищу в ведрах и пока ее донесут – она уже остывает? Больным приходилось разогревать малосъедобную еду на электроплитках, принесенных из дома. Везло тем, кого регулярно навещали, они хотя бы домашней едой питались. Впрочем, запасы долго не хранились, по ночам их просто воровали.

Хотя, почему только по ночам? Несколько раз передавали продукты через охрану диспансера. А потом я узнала от нашего больного, что до него передачи доходили в «неполном виде».

По ночам никакого персонала не было. Точнее, возможно они где-то и были, но больные их не видели, предоставленные самим себе. Три года назад в наркологическом диспансере курили все – и пациенты и персонал. И на улице, и в помещениях, что доставляло большое неудобство некурящим больным. Не знаю, как в последнее время, но не удивлюсь, если ничего не поменялось. Кто будет проверять фактически «режимный объект» на предмет соблюдения закона о запрете на курение?

Старая электропроводка, прогнившие стены, разруха. И как итог — пожар, жуткая смерть 25 человек.

Читала, что в Сабунчинском районе Баку скоро откроется новый Республиканский наркологический центр, оснащенный самым современным медицинским оборудованием. Жаль, что пожар в наркодиспансере на Зыхе произошел раньше, чем открылся новый центр. Но будет еще хуже, если сохранятся старые методы работы и отношение к пациентам как к нелюдям.

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