Польские власти оценили ущерб, нанесённый стране Германией во время Второй мировой войны, в $850 млрд. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Проведя валоризацию послевоенного отчёта о военных потерях, например, исходя из курса доллара, мы говорим о сумме $850 млрд», — цитирует Мулярчика RT.

Он отметил, что это огромная, но оправданная сумма, учитывая разрушение польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры.

Кроме того, Мулярчик заявил, что у Польши есть основания требовать компенсаций и от России, однако получение выплат от Германии выглядит более реалистичным.

«Россия является страной, которая не придерживается международного права», — пояснил он.