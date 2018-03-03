Президент РФ Путин признал в своем послании к Федеральному собранию, что Россия – отсталое государство, и отсталость – главный враг страны. Он рассказал о единственном достижении России – сверхсовременных вооружениях, об их возможностях, отметив, что нет в мире систем, которые могли бы им противостоять, пишет «Лрагир».

Путин напомнил о пункте в концепции национальной безопасности, которая обязывает Россию наносить ядерный удар в случае, если против России или ее союзников будет применено ядерное и иное оружие массового поражения.

Более того, он «счел своим долгом заявить», что применение любого оружия против России и ее союзников будет воспринято как нападение на Россию, и ответ будет мгновенным.

«Вот как должна поступать держава с союзниками. Например, президент США ранее заявлял, что тот, кто «тронет», Израиль, будет иметь дело с США.

Но в случае с Россией всегда возникает вопрос – кто ее союзники и как она выполнят свои обязательства? Вопрос особенно актуален в случае с Арменией, хотя после Апрельской войны Москва, видимо, внесла определенные корректировки по этой части.

С другой стороны, кто может нанести ядерный удар по союзникам? Что касается Евразийского союза, то члены этой организации играют настолько незначительную роль в мировой политике, что подобная перспектива им не грозит.

Иное дело – Турция и Сирия, которые сейчас находятся в эпицентре мировой политики. Однако, процитированный Путиным пункт по идее напрямую относится к Армении, если Турция вдруг решит нанести удар. Россия, в соответствии с «бумагой», должна нанести ответный удар.

Следует в этом плане учесть обстоятельство, которое проявилось в виде поставок Искандеров Армении. Так что, лучший способ – доставить оружие непосредственно союзнику. Особенно, учитывая то, что Азербайджан уверен – Россия не нанесет удар, а вот по части Армении такой уверенности у него быть не может.

С этой точки зрения, может ли Армения, учитывая сложную региональную ситуацию, ожидать получения фантастические вооружения от России?», — пишет армянское издание.