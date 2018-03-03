Украинская полиция задержала более ста человек за беспорядки у Верховной рады, заявила нацполиция Украины на своем сайте.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об угрозе правоохранителям, отмечает РИА Новости.

Утром полицейские пришли в палаточный городок у стен украинского парламента, чтобы провести обыски, но протестующие оказали сопротивление, завязалась потасовка.

По словам начальника полиции Киева Андрей Крищенко, пострадали десять человек — шестеро участников акции протеста и четверо силовиков.

Позже полицейские все же обыскали палаточный городок и обнаружили там девять гранат РГД-5, пять дымовых мин и коктейли Молотова.

Обыски проходили в рамках расследованиях двух дел — о беспорядках у Октябрьского дворца в декабре, где пострадали 60 силовиков, и о столкновениях у Рады 27 февраля — тогда ранения и травмы получили 14 полицейских.

В результате палаточный городок решено разобрать — туда уже приехали трактор и грузовики, которые вывозят конструкции.