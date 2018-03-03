Участники антитеррористической операции «Оливковая ветвь» продолжают успешное продвижение на северо-западе Сирии.

Подразделения ВС Турции и отряды Сирийской освободительной армии 3 марта очистили от террористов села Рамадие и Хамилек на юго-западе Африна.

Кроме того, подразделения турецкой армии и отряды оппозиции обеспечили контроль над райцентром Раджу. Большая часть стратегически значимого города на западе сирийского Африна уже очищена от террористов. Продолжаются шаги по уничтожению небольшой группы террористов, остающихся в центре Раджу.

По информации «Анадолу» в Сирии, операция по освобождению города Раджу была начата утром 3 марта. После ожесточенных столкновений террористы YPG/ PKK-ДЕАШ были отброшены от пригорода к центру Раджу. Затем был обеспечен контроль над большей частью города, где проводятся рейды по зачистке от террористов и работают саперы.

В целом с начала операции «Оливковая ветвь» в пяти районах Африна от террористов освобождены два райцентра, 93 села, шесть ферм, 21 стратегическая высота и база террористов YPG/PKK – в целом 123 объекта.

С начала операции «Оливковая ветвь» в районе Африна нейтрализовано 2434 террориста, сообщает Генштаб ВС Турции.

ВВС Турции с 20 января уничтожили 924 объектов террористов PKK/KCK/PYD-YPG и ДЕАШ на северо-западе Сирии.