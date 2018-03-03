Министерство экологии и природных ресурсов сделало предупреждение в связи с изменением погодных условий в Азербайджане.

Согласно сообщению, 5 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный ветер. В некоторых районах Азербайджана с вечера 5 марта до утра 7 марта временами ожидаются дожди, в горный районах – снег, который в отдельный местах примет интенсивный характер.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 4 марта.

Между тем, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном, без осадков. Местами будет слабый туман, ночью моросящий дождь. Прогнозируется временами усиливающийся юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 757 мм до 750 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман, исморось. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 1-5, днем 12-17 градусов тепла, в некоторых местах – 20 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла, в некоторых местах – 15 градусов тепла.