Президент РФ Владимир Путин заявил, что главное историческое событие, которое ему хотелось бы изменить, это развал Советского Союза.

В ходе медиафорума Общероссийского народного форума в Калининграде ему задали блиц-вопросы, в том числе его спросили, какое событие, произошедшее в России, ему хотелось бы изменить.

Не задумываясь, Путин сказал: «Развал Советского Союза».

Кроме того, глава государства сказал, что не хотел бы знать своего будущего, которое наступит через пять-десять лет. На вопрос о кумирах он заметил, что не считает правильным создавать их себе, хотя добавил, что ему нравится деятельность многих общественников, культурных и государственных деятелей.

Путин также сообщил, что у него нет мечты, которая до сих пор не сбылась. «Нет. Вы знаете, каждый из нас, когда мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели — у меня известная работа и цель понятная. Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед», — цитирует его слова Интерфакс.