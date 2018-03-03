Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования своему азербайджанскому коллеге Артуру Раси-заде в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Баку, сообщает в субботу пресс-служба правительства РФ.

«От имени правительства и себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами пожара в Республиканском наркологическом центре Баку. Прошу передать слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления — всем пострадавшим», — говорится в телеграмме с соболезнованиями Д.Медведева.