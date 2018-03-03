Среди погибших при пожаре в республиканском наркологическом центре был брат известного правозащитника Мурада Сададдинова — Азер Сададдинов.

По информации местных СМИ, Сададдинов, прежде работавший врачом-стоматологом, проходил лечение в наркоцентре.

Также указывается, что большинство погибших были молодыми людьми.

Пожар в наркологическом центре в азербайджанской столице произошел в пятницу в одноэтажном деревянном корпусе. Погибли 25 человек. Из корпуса были спасены 34 человека, четверо из них были госпитализированы.