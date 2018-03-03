В отношении Орхана Багирова, совершившего вооруженное нападение на пост Государственной дорожной полиции в Сальянском районе, избрана мера пресечения в виде ареста.

Как передает АПА, об этом заявил глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов. По его словам, в Сальянской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) и 315.2 (сопротивление или применение силы в отношении представителя власти). Орхан Джахангир оглы Багиров привлечен по делу в качестве обвиняемого и арестован решением суда.

Отметим, что 2 марта было зафиксировано происшествие в части магистрали Алят-Астара, пролегающей через Сальянский район. Орхан Джахангир оглы Багиров (1988 года рождения) открыл огонь из ружья на посту дорожной полиции. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на своем автомобиле. О.Багиров, уезжая на автомобиле, нанес телесные повреждения сотруднику полиции Рагибу Хамдулла оглы Дамирову (1982 года рождения). Сотрудниками полиции удалось задержать преступника, после чего он был доставлен в отделение.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.