Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель заявления президента России Владимира Путина о создании ядерного оружия.

«Лидеры выразили серьезную обеспокоенность недавними заявлениями Владимира Путина по поводу разработки ядерного оружия, которые, по их мнению, сводят на нет дискуссии по целому ряду вопросов между Россией и Западом»,— говорится на сайте американского Белого дома.

Напомним, в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин представил, в частности, межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат», беспилотные подводные аппараты, а также крылатую ракету с ядерной силовой установкой.