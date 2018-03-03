Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways может расширить географию полетов в Азербайджан, открыв новые авиарейсы в Габалу и Нахчыван.

Об этом сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По договоренности между национальными авиаперевозчиками Азербайджана и ОАЭ — AZAL и Etihad Airways — впервые началось выполнение совместных рейсов по маршруту Абу-Даби–Баку– Абу-Даби. Полеты будут выполняться еженедельно по средам, пятницам и субботам на воздушном судне Airbus A320.

Первый рейс EY297 вылетел 2 марта из Абу-Даби с особой делегацией на борту, включающей руководящий состав авиакомпании Etihad Airways, дипломатов, представителей СМИ и др.

Открытие авиарейса положительно повлияет на приток туристов из ОАЭ и соседних арабских стран, отметил Багиров.

«Жители многих арабских стран предпочитают пользоваться услугами не лоукостеров, а более престижных авиакомпаний. Etihad Airways относится именно к таким компаниям. Думаю, что туристический сектор Азербайджана сможет извлечь выгоду из открытия нового авиарейса. Полагаю, что после праздника Рамазан количество рейсов по маршруту Абу-Даби – Баку – Абу-Даби может быть доведено до ежедневных», — сказал глава AzTA.