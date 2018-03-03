Количество туристов, приезжающих в Азербайджан из Ирана, растет с каждым годом, но, в отличие от предыдущих лет, в этом году не ожидается такого роста.

Об этом сказал председатель Ассоциации туризма Азербайджана (АзТА) Нахид Багиров.

По его словам, в соответствие с иранским законодательством, во время поездки за границу граждане этой страны платят определенные налоги государству. В настоящее время те, кто на самолете летит в другие страны, кроме Ирана, платят 15 долларов, кто едет сухопутным транспортом – семь долларов.

Председатель АзТА отметил, что согласно информации туристических компаний Ирана, с 20 марта налоги повысятся. Те, кто летит на самолете, будут платить 45 долларов, отправляющиеся сухопутным транспортом — 15-20 долларов.

Багиров отметил, что в связи с этим пока не принято официальное решение, но ожидается, что оно будет принято.

«В случае вступления в силу данного решения могут наблюдаться некоторые проблемы в связи с прибытием туристов из Ирана в Азербайджан. Поэтому в этом году рост числа туристов из Ирана не наблюдается», — приводит его слова Тренд.

По его словам, во время праздника Новруз прогнозируется рост числа туристов из других стран.