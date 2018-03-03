Математик из Колорадского университета Аарон Клаузет провёл анализ открытых данных о вооружённых столкновениях между государствами начиная с XIX века. На основе этого он назвал предельные сроки начала третьей мировой войны. Об этом пишет журнал Science Advances.

По мнению американского учёного, периоды перемирия и фазы конфликтов в истории имеют очерёдность.

Он рассказал, что в своём исследовании рассматривал исторический отрезок с 1823 по 2003 год. За это время, по подсчётам математика, всего было 95 крупных конфликтов между странами мира. При этом Клаузет подчеркнул, что за период с 1940 по 2003 год случилось только пять из них.

Благодаря специально разработанной компьютерной программе, подсчитавшей все временные отрезки вооружённых противостояний и паузы между ними, учёный пришёл к выводу: крупный конфликт может произойти примерно до 2150 года. Если же его прогноз окажется ошибочным, значит, по мнению исследователя, человечество достигло «нового мышления» и способно решать проблемы мирными путями.