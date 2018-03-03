Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что «Газпром» продолжит поставку газа на Украину, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Как отмечает Науэрт на своей странице в Twitter, поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Соединенные Штаты ожидают, что «Газпром» будет поставлять газ на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. «Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа», — цитирует слова Науэрт РИА Новости.