В Китае законодатели могут разрешить семьям иметь третьего ребёнка. Соответствующий вопрос они обсудят в ходе ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей в марте этого года.

Как пишет Global Times, предложение выдвинул представитель южной провинции Гуандун Чжу Леюй.

По его словам, из-за политики планирования семьи Китай может превратиться в страну с низкой рождаемостью.

«Между ожиданиями и эффектом от отмены политики «одна семья — один ребёнок» существует большое расхождение, это привело не к стремительному росту численности населения, а наоборот — к снижению уровня рождаемости», — пояснил Чжу Леюй.

По данным государственного статистического бюро, в 2017 году в Китае родились 17,23 млн детей, что на 630 тыс. меньше по сравнению с 2016 годом, отмечает RT.