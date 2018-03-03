Врач порекомендовал президенту США Дональду Трампу отказаться от фастфуда и перейти на здоровое питание, чтобы избежать ожирения, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, врач американского лидера Ронни Джексон посоветовал Трампу отказаться от углеводов и жиров, в том числе исключить из рациона говядину. При этом подчёркивается, что президенту осталось набрать лишь около фунта веса, чтобы достичь нижней границы ожирения, согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваний.

Кроме того, отмечается, что Джексон совместно с врачом вице-президента Майка Пенса настаивает на переходе на здоровое питание многих других работников Белого дома, отмечает RT.