Соединённые Штаты планируют развернуть порядка 400 ракет системы противоракетной обороны (ПРО). Об этом заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

«В общей сложности будет развёрнуто около 400 антиракет, что значительно снижает потенциал ядерного сдерживания России», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

В частности, по его словам, противоракеты уже есть на Аляске, в Румынии и странах Балтии, завершается развёртывание в Польше, а в дальнейшем к этому «кольцу» подключатся американские системы ПРО в Японии и Корее.

Фомин подчеркнул, что Москва приглашала Вашингтон к политическому диалогу, однако предложения были проигнорированы.