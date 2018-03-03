Власти России не могут преследовать граждан, которые не нарушили российских законов, при этом Вашингтону следует представить официальные документы, подтверждающие факт «вмешательства» россиян в американские выборы, заявил президент России Владимир Путин.

«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию. При всём уважении к вам лично, при всём уважении к конгрессу у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — сказал российский президент в интервью телеканалу NBC, его слова приводятся в обратном переводе с английского языка.

Комментируя соответствующий вопрос ведущей Мегин Келли, он отметил, что образованные люди должны понимать, что в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы Российской Федерации», а Вашингтон должен передать Москве «документ, официальное требование», информирует RT.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — сказал Путин.