Араза Галимова заподозрили в причастности к контрабанде через границу с Азербайджаном, рассказали источники РБК. Также, по данным СМИ, задержаны другие сотрудники таможни. Путин ранее говорил, что зачистки в регионе продолжатся.

В Дагестане задержан замначальника республиканской таможни Араз Галимов, в его доме прошли обыски, рассказал источник, близкий к правительству региона. Эту информацию подтвердил источник в руководстве республики. По словам близкого к правительству собеседника, у следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики с Азербайджаном.

«Просто идут следственные мероприятия», — сказали в дежурной службе дагестанской таможни, не подтвердив задержания.

Об обысках в доме Галимова также сообщало местное издание «Новое дело». В таможне эту информацию не подтвердили, но указали, что «идут следственные действия».

Источник, близкий к правительству республики, добавил, что кроме Галимова задержан начальник одного из отделов таможни. Портал «Регион онлайн» сообщил 2 марта о задержании трех сотрудников таможни в регионе. По данным издания, их обвиняют в вымогательстве взяток; среди задержанных был «начальник отдела досмотра».

Врио главы республики Владимир Васильев в ноябре обращал внимание на проблемы в работе таможни. Тогда он поручил проверить информацию о незаконных поборах с дальнобойщиков на таможенном терминале на границе с Азербайджаном. Перед этим агентство «Дербент» сообщало о том, что сотрудники фитосанитарной и таможенной службы вымогали у водителей деньги за досмотр и проверку грузов. Дальнобойщики платить отказались и организовали бойкот.

В январе Васильев говорил о проблемах таможни на расширенном совещании, посвященном итогам деятельности республиканских таможенников за год. Врио главы республики отмечал, что в Дагестане очень развит теневой бизнес, и призвал таможенников использовать «максимально возможности службы».

Также в пятницу Федеральная служба безопасности задержала главу Дербентского района Магомеда Джелилова. Обыски у него провели сотрудники ФСБ. По данным источника в центральном аппарате МВД, он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия. Источник сообщил, что Джелилов незаконно подписывал постановления о выделении жителям земли. Дербентский район расположен на побережье Каспийского моря близ границы с Азербайджаном.

Президент Владимир Путин в пятницу заявил н​а мероприятии Общероссийского народного фронта, что борьба с коррупцией и клановостью в регионе будет продолжена. Аресты чиновников в регионе начались месяц назад, задержаны были в том числе врио главы правительства Абдусамад Гамидов и его заместители.