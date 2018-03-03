Посольство Франции в Азербайджане выразило глубокие соболезнования азербайджанскому народу в связи с гибелью 25 человек сегодня утром в Республиканском наркоцентре в Баку в результате сильного пожара.

Данная информация размещена на официальной странице посольства в социальной сети Facebook:

«Сегодня мы узнали о гибели 25 человек в результате пожара в Наркологическом центре. Посольство Франции в Азербайджане выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших».

Посольство Италии в Баку также выразило глубокие соболезнования семьям погибших в результате пожара в Республиканском наркоцентре:

«Весь персонал посольства от имени Италии разделяет скорбь семей погибших», — говорится в сообщении.