На днях, на популярном российском аналитическом интернет-канале «День ТВ» было размещено интервью с доктором химических наук, профессором МГУ им. М.В.Ломоносова, профессором биохимии Гарвардского университета, биохимиком и автором нового научного направления «ДНК-генеалогия» Анатолием Алексеевичем Клесовым.

Передача вышла под названием «Запрещённая история: славяне и тюрки сквозь тысячелетия».

В передаче профессор А.Клесов озвучил несколько интересных постулатов, основанных на его многолетних исследованиях и трудах различных ученых. Он рассказал о том, как урезается история славян и тюрок, что почему-то условно академические научные круги между собой договорились не вести историю славян ранее 6 века н.э., а историю тюрок ранее начала нашей эры.

А.Клесов еще раз подчеркнул спорность и предвзятость Алтайской теории происхождения тюрок и раскритиковал выводы лингвистов по этому поводу. Он отметил наличие заговора и гонений, имеющих место в академической лингвистике против тех, кто изучает корни древних тюркских языков и их влияния на древние культуры. Тюркские языки намного древнее, чем утверждают лингвисты, также бесспорно родство тюркских языков и языков народов Сибири, Кавказа, Европы, Азии и Америки, считает профессор.

По его мнению, древние шумерские языки близки к тюркским. Эламские и шумерские языки перекликаются с тюркскими. По его мнению, ошибочно и предвзято мнение, что тюркские языки имеют возраст 1500 лет. Это результаты лингвистической подтасовки, когда лингвистическую формулу (константу выпадения языков), примененную к индоевропейским языковым группам, затем применили к тюркским языкам. То есть формула, разработанная для индоевропейских языков, конечно же, не учитывала особенности тюркских языков, в результате чего были получены заведомо ошибочные результаты и выводы об истории тюркских народов и языка. А.Клесов рассказал о феномене того, почему тюркские языки сохранились лучше, и все тюрки друг друга понимают лучше и спокойно читают свои древние тексты, в отличие от русских или других народов, которые не могут читать тексты даже 15-16 вв.

А.Клесов назвал необоснованными попытки академической науки огульно приписывать древнюю скифскую культуру и языки к иранским языкам, а тем более к персидскому языку. Скифы с древнейших времен жили на просторах Евразии от Дальнего Востока до Европы и центральной России – там, где и не ступала нога персов или иранской культуры. По мнению Клесова, язык скифов в большинстве является тюркским. Ошибочная и политизированная теория советского филолога-ираниста В.Абаева об иранских корнях скифских языков была насильно насажена советской науке методом репрессий и гонений против тех ученых, кто возражал подобному искажению истории скифов. А.Клесов отмечает, что скифы, скорее всего, тюрки, потому что их язык близок к тюркам и был в обиходе всего 1500 лет назад. То есть относительно недавно в результате миграционных процессов тюркских народностей их общий скифский язык стал слегка видоизменяться у каждого народа отдельно.

Также, благодаря исследованиям ДНК-генеалогии, он с математической точностью установил, что армянское население по происхождению практически идентично туркам Турции. То есть армяне, по сути, являются молодой этнической группой, отколовшейся от турок после принятия григорианского вероисповедания. Клесов отмечает, что разделение человеческих популяция на религиозные общины является одним из важных факторов в создании современных народов. При этом он отмечает, что тюркские народы и их языки являются одними из древних на планете.

Говоря о население Азербайджана, А.Клесов полагает, что оно в основном состоит из потомков нескольких древнейших миграций. Первая миграция предков азербайджанцев произошла 9-10 тысяч лет назад. Вторая миграция, минимум, 7-8 тысяч лет назад, и это переселенцы из Шумера. Третья – около 4,5 тысяч лет назад – переселенцы из Европы. Большинство азербайджанцев как раз потомки эти трех древних переселений. На самом деле с большой вероятностью государство шумеров создано древними тюрками, а глубокая древность пратюркских языков – вообще неоспорима.

Клесов отмечает, что население Азербайджана является одним из древних на Кавказе. Более того, половина азербайджанцев имеет гаплогруппу средиземноморскую и ближневосточную — поскольку примерно 7000 лет назад некоторые народы из этих регионов двинулись на Кавказ, в основном в нынешний Азербайджан за металлами, полезными ископаемыми для изготовки оружия и орудий. Таким образом, не выдерживает критики Алтайская теория, согласно которой якобы основная масса тюркских народов прибыла на Кавказ 1000 лет назад — в 10-11 веках н.э.

Подавляющая часть азербайджанцев говорят на тюркском языке, который отчасти достался им от скифских предков, а отчасти от пратюркских народов, образовавших одно из самых древних в мире государство Шумера, откуда затем предки азербайджанцев переселились на Кавказ. Около 7000 лет назад предки современных азербайджанцев из Шумера и Ближнего Востока начали переселяться на Кавказ. Еще раньше сюда стали переселяться народы с территории современного Афганистана, Индии и Пакистана. Здесь на Кавказе и в Азербайджане из разных регионов мира переселялись древние тюрки, ведь в Азербайджане благодатная земля.

Подводя итоги, профессор А.Клесов отмечает, что надо исследовать и брать анализы ДНК в Азербайджане, где специальных серьезных работ в этом направлении не проводилось. «Необходимо начать проект по сбору ДНК-материалов в Азербайджане – в этой богатой на историю и потрясающей своей культурой стране», — подчеркнул профессор.