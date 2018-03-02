В Сальянском районе совершено вооруженное нападение на пост Дорожной полиции.

Как передает Report, происшествие произошло в части магистрали Алят-Астара, пролегающей через Сальянский район.

Живущий на улице Дж.Джаббарлы Багиров Орхан Джахангир оглы 1988 г. приехал на пост Дорожной полиции и открыл огонь из ружья. После этого он скрылся с места происшествия на своем автомобиле. Несмотря на попытки сотрудников Дорожной полиции остановить О.Багирова, он нанес телесные повреждения сотруднику полиции, жителю села Курсанги Дамирову Рагибу Хамдулла оглы 1982 г. Наконец преступник был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отделение.

По предварительной информации, вчера сотрудниками Дорожной полиции за нарушение правил дорожного движения, он был оштрафован в административном порядке. Предполагается, что это явилось причиной совершения преступления Охраном Багировым.

По факту ведется расследование.