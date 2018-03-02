Президент Ирана Хасан Рухани выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Наркологическом центре в Баку.
Как сообщает АПА, информацию об этом распространил официальный сайт президента Ирана.
«Мы были огорчены и обеспокоены гибелью в результате пожара в центре Баку нескольких граждан дружелюбной и братской страны Азербайджана. Мы выражаем вам свои соболезнования, и мы скорбим вместе с семьями жертв этого трагического события».
Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Наркологическом центре в Баку.
В письме Б. Йылдырыма говорится:
«Уважаемый президент. Я был глубоко опечален известием о том, что граждане Азербайджана погибли в результате пожара в лечебном центре в Баку. Я от себя лично и от имени своего народа и правительства выражаю соболезнования умершим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В глубине наших сердец мы чувствуем грусть братского Азербайджана. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и благополучия братскому азербайджанскому народу».