Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым также выразил соболезнования президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с пожаром в Наркологическом центре в Баку.

В письме Б. Йылдырыма говорится:

«Уважаемый президент. Я был глубоко опечален известием о том, что граждане Азербайджана погибли в результате пожара в лечебном центре в Баку. Я от себя лично и от имени своего народа и правительства выражаю соболезнования умершим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В глубине наших сердец мы чувствуем грусть братского Азербайджана. Пользуясь случаем, желаю вам крепкого здоровья и благополучия братскому азербайджанскому народу».