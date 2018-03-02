«Как сообщалось, в связи с пожаром, произошедшим 2 марта в Республиканском наркологическом центре в Хатаинском районе Баку и его тяжкими последствиями Следственное управление по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры возбудило уголовные дела по статьям 225.2 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшие тяжелые последствия) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия), а также для выяснения причин назначены соответствующие экспертизы.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Сообщается, что состоящая из сотрудников Генпрокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям следственная группа в настоящее время проводит неотложные и необходимые следственные мероприятия.

Родственников потерпевших, свидетелей произошедшего, а также других интересующихся ими граждан просим связаться по созданным для этого телефонам: Генпрокуратуры – 441-59-77, МВД- 590-93-31, МЧС – 512-33-00, а также по «Горячей линии» Минздрава 91-03.