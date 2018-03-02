Не менее двух человек погибли в результате стрельбы, произошедшей в пятницу на территории Центрального Мичиганского университета, расположенного в городе Маунт-Плезант (штат Мичиган).

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Официально данная информация пока не подтверждена.

Подозреваемый, по имеющимся данным, все еще находится на свободе. Это 19-летний темнокожий мужчина, который, по словам полиции, вооружен и опасен.