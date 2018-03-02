НАТО высоко оценивает вклад Азербайджана в операции альянса.

Об этом в пятницу сказал генеральный секретарь Парламентской ассамблеи НАТО Дэвид Хоббс во время встречи с исполняющим обязанности главы представительства Азербайджана при НАТО Гаей Мамедовым, говорится в сообщении МИД республики.

Хоббс положительно оценил участие делегации парламента Азербайджана в Парламентской ассамблее НАТО.

Мамедов рассказал об участии Азербайджана в «Партнерстве во имя мира» НАТО и отметил, что партнерство парламентариев во имя мира имеет важное значение.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по партнерству между Азербайджаном и НАТО, положению в регионе и другим вопросам, представляющий взаимный интерес.