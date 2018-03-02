Завтра в эфире российского Первого канала выйдут программы о Муслиме Магомаеве.

«В эфире: 15:15 — концерт, посвященный 75-летию Муслима Магомаева, прошедший в Crocus City Hall, в 16:55 – документальный фильм «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя…», 19:55 до и после программы «Время» — «Сегодня вечером», передача, посвященная жизни, творчеству, родным и близким великого певца. В 23:00 — концерт, посвященный 70-летию Муслима Магомаева. Спасибо, Первый канал, за память! Не пропустите!»

Об этом в соцсети написал Эмин Агаларов.