Беларусь должна отстаивать свои интересы в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с правительством, сообщает агентство БЕЛТА.

«Это уже становится смешным. Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за «таежный» союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим? Я не говорю про молоко, которое стало наглым политическим инструментом совсем недавно. Даже наш цемент не можем свободно продавать. Вот это экономический союз!» – сказал он.

По мнению Лукашенко, представители Беларуси «имитируют деятельность» в совете Евразийской экономической комиссии.

«Ни одна из наших проблем не снята. Поэтому вы должны выбирать один-два серьезных вопроса на 2018 год и упорно «долбить» их, пока они не будут решены», – заявил президент.