В случае проведения профилактических мероприятий, таких как предотвращение подъема подземных вод, снижение их давления на почву и возведение лесопарковой зоны, будет возможно снизить активность оползневого процесса.

Об этом в пятницу сказала Trend ведущий научный сотрудник отдела геоморфологии и естественных рисков Института географии Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по географии, доцент Стара Тарихазар.

«Во время строительства в Баку, а если конкретно — на территории Баиловского склона, должны учитываться геолого-геоморфологические, инженерно-геологические, гидрогеологические и другие особенности», — сказала научный сотрудник.

Тарихазар сказала, что в результате игнорирования геоморфологических, инженерно-геологических, гидрогеологических и других особенностей через некоторое время возникают оползни, в строениях появляются трещины и оседание. Исследователь сказала, что во время строительства должны проводиться работы по определению активных оползневых зон, а также мониторинг.

Отметим, что 24 января в оползневой зоне в поселке Баилово произошел оползень. 98 домов в оползневой зоне находятся в аварийном состоянии, жители были переселены из своих домов и размещены на убежищах. Через несколько дней четыре дома полностью разрушились, два дома пришли в непригодное для проживания состояние.