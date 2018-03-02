Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов понес тяжелую утрату, сообщает агентство Report.
Согласно информации, скончалась мать министра.
Министр внутренних дел Азербайджана, генерал-полковник Рамиль Усубов понес тяжелую утрату, сообщает агентство Report.
Согласно информации, скончалась мать министра.
Дата: 2018/03/02 17:47
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
Просмотров:
904
Австрийские туристические компании не будут организовывать визиты на оккупированные территории Азербайджана.
Умер известный азербайджанский композитор Тахир Акпер
Мужчина открыл огонь из ружья
Об этом гласит решение Арбитражного суда Московского округа
Во время строительства должны проводиться работы по определению активных оползневых зон, а также мониторинг
Аналитик отмечает, что с 2016 года Азербайджан не видит каких-либо подвижек в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, и Азербайджан не устраивает такое положение вещей
Эмин Агаларов анонсирует
Президенту Азербайджана поступают соболезнования
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по развитию растениеводства