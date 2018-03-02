Два года простоя в процессе мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта грозят риском новой эскалации, чем может воспользоваться и Запад.

Такого мнения придерживается председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук.

«За последние два года в практической плоскости ничего не произошло. Поэтому здесь по прошествии этого срока заложена серьезная бомба. Рано или поздно это может снова привести к войне», — сказал в разговоре с изданием 1news Трофимчук, который находится с визитом в Баку.

Аналитик отмечает, что с 2016 года Азербайджан не видит каких-либо подвижек в переговорном процессе по Нагорному Карабаху, и Азербайджан не устраивает такое положение вещей.

«Дело в том, что Армению устраивают продолжение переговорного процесса и статус-кво, а Азербайджан – нет. Азербайджан не согласен с тем фактом, что его пытаются втянуть, как ему кажется, в очередной 10-ти, а может и 20-летний переговорный процесс», — сказал Трофимчук.

Он отметил большую роль Российской Федерации, в частности президента Путина, в том, что активные боевые действия между Арменией и Азербайджаном в апреле 2016 года были оставлены всего через 4 дня.

«Президент РФ призвал к поиску компромисса между сторонами конфликта, и Азербайджан на это отреагировал. Азербайджанская сторона готова была рассмотреть варианты по временному статусу Карабаха», — сказал Трофимчук.

Нынешним подвешенным статусом Нагорного Карабаха, по мнению эксперта, готов воспользоваться Запад, в частности Соединенные Штаты.

«Запад грамотно встраивается в образующиеся щели, — сказал он. – С начала этого года Запад открыто, через своих официальных лиц, говорит о том, что Карабах их интересует, и они будут заниматься этим вопросом».