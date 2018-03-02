Североатлантический альянс назвал обращение президента России Владимира Путина с угрозами в адрес НАТО неприемлемым и контрпродуктивным. Об этом говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску, передает «Медуза».

По ее словам, в ответ на российскую агрессию на Украине и наращивание российских военных сил в регионе от Баренцева до Средиземного моря НАТО продолжает придерживаться двойного подхода в отношении России: оборона и сдерживание в сочетании с диалогом.

1 марта Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в котором объявил о создании Россией серии новейших вооружений, в том числе ядерных, не имеющих аналогов в мире. По словам президента, новое оружие делает бесполезным американскую ПРО и расширение НАТО на Восток.