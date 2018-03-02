Арбитражный суд Московского округа отклонил жалобу бизнесмена Тельмана Исмаилова, находящегося в международном розыске, на решение о недействительности сделки по дарению своему внуку шестикомнатной квартиры на Кутузовском проспекте в столице, говорится в материалах суда. Об этом информирует РАПСИ.

Аналогичная кассационная жалоба Исмаилова на судебные акты о недействительности сделки по дарению пятикомнатной квартиры будет рассмотрена 12 марта.

Заявитель обжаловал в кассации определения Арбитражного суда Московской области от 26 сентября 2017 года. Тогда суд в рамках дела о банкротстве Исмаилова удовлетворил заявления финансового управляющего Валерия Кубелуна. Десятый арбитражный апелляционный суд 29 ноября 2017 года подтвердил решения первой инстанции.

Согласно материалам дела, должник передал шестикомнатную и пятикомнатную квартиры своему внуку. При этом законным представителем одаряемого был сын Исмаилова. «Заключение оспариваемого договора лишило кредиторов права на обращение взыскания на квартиры, что негативно отразилось на их возможности вернуть заемные средства и получить исполнение по обязательствам», — отмечается, в частности, в определении подмосковного арбитража.

Суд посчитал, что финансовый управляющий представил суду надлежащие доказательства о недействительности сделки.

Арбитраж 16 марта 2017 года открыл процедуру реализации имущества Исмаилова, признав бизнесмена банкротом.

Уголовные дела семьи бизнесмена

Пресс-служба СК РФ 5 декабря 2017 года сообщила, что сотрудниками главного управления по расследованию особо важных дел вынесено постановление о привлечении бизнесмена, бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в качестве обвиняемого по делу об убийстве и незаконном обороте оружия.

Следствие считает, что Исмаилов является организатором убийства предпринимателя Владимира Савкина и учредителя «Люблино-Моторс» Юрия Брылева в 2016 году. В разработке плана бизнесмену помогали его братья Рафик и Вагиф Исмаиловы, исполнителем же преступления был Мехман Керимов. Как сообщалось ранее, тела убитых с огнестрельными ранениями были обнаружены в мае прошлого года во внедорожнике Toyota Land Cruiser на обочине 30-го километра Новорижского шоссе.

В настоящее время Керимов и Рафик Исмаилов заключены под стражу. В отношении Тельмана и Вагифа Исмаиловых суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста.

«Соответствующие материалы для организации международного розыска обвиняемого Тельмана Исмаилова по линии Интерпола направлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.