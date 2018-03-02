«Газпром» приступает к расторжению всех ранее заключенных с Украиной контрактов, заявил председатель правления компании Алексей Миллер. По его словам, речь идет, как о контакте на поставку газа украинским потребителям, так и о договоре на транзита газа в Европу, говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в РБК.

Решение о начала расторжения контрактов Миллер объяснил тем, что решение Стокгольмского арбитража нарушило интересы «Газпрома».

«Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным», — пояснил Миллер.