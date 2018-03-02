Экс-глава СССР Михаил Горбачев несколько раз виделся с президентом России Владимиром Путиным в последние годы, но как-то мимоходом. А ведь так хотелось поговорить, посоветовать и поделиться опытом.

— Поздоровались. Я говорю: давно не виделись. Он: жу-жу-жу; он сейчас многое мурчит. Чтоб неясно было, – рассказал 87-летний Горбачев о своей последней встрече в 2017 году.

Путин трижды назначал встречу, но ни одна так и не состоялась. Похоже экс-глава и обиделся, потому и не стал скрывать в интервью «Медузе» в свой день рождения все, что думает о главе государства.

— Веселья у него много. И пьянствует, и танцует, и летает, и плавает, черт, ну все что можно делает. Вот только в космос боится, – позлорадствовал экс-глава СССР.

В то же время Горбачев считает, что нынешний президент «на месте», хотя опять не удержался от ложки дегтя, заявив, что это место «общими усилиями загажено до предела». Но скромно умолчал о своей роли в «загаживании».