Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю парламента (Милли Меджлиса) Азербайджана Огтаю Асадову в связи с пожаром в наркологическом центре в Баку, говорится в пятницу в сообщении, размешенном на сайте Госдумы.

«От имени депутатов Государственной Думы Федерального Собрания и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в наркологическом центре в Баку. Прошу передать слова сочувствия родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в соболезновании.